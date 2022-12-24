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السعودية: المملكة تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الاثقال اختيار مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك خلال الفترة 2 - 17 سبتمبر/أيلول من عام 2023.
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أعلن الاتحاد الدولي لرفع الاثقال اختيار مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك خلال الفترة 2 – 17 سبتمبر/أيلول من عام 2023.

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البطولة الأكبر

وتعد البطولة التي ستقام في الرياض هي:

  • أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1895
  • بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 130 دولة من مختلف دول العالم
  • أول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، كونها أهم المحطات المؤهلة لأولمبياد في باريس
  • عدم المشاركة فيها تعني عدم التواجد نهائياً في الأولمبياد المقبلة

ثقة المجتمع الرياضي

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إن استضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات. مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تتوافق مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز ويرفع فرص المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية

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