السعودية: الكشف عن خمس فرص تعدينية جديدة

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف عن طرح الوزارة لخمس فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتزامن مع مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد (IMARC) في سيدني، أستراليا من 2 حتى 4 نوفمبر 2022 بحسب وكالة الانباء السعودية.



وأوضح الخريف أن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل موقع بئر عمق الذي يقع في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تقدر بأكثر من 187 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على معدنَيْ النحاس والزنك، وموقع الردينية الذي يقع في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 78 كيلومترًا مربعًا ويشمل رواسب خام الزنك والفضة، وموقع أم حديد الذي يقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 246 كيلومترًا مربعًا ويضم مخزونًا كبيرًا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، بالإضافة لموقع جبل الصهايبة الذي يقع في محافظة تثليث بمنطقة عسير على مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترًا مربعًا ويضم مخزونًا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، وأخيرًا موقع جبل إدساس ويقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تزيد عن 121 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.

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ويأتي إعلان الوزير عن الفرص الاستثمارية التعدينية الخميس في إطار جهود المملكة ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق من العام الحالي، حيث تهدف لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع إسهامات قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار في 2030م، وتستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وستعلن الوزارة في وقت لاحق عن فتح باب التقدم على المنافسات العلنية الخمس؛ وذلك لتأكيد تطبيق ما ورد في نظام الاستثمار التعديني وتحقيق العدالة والشفافية في المنافسات التعدينية في المملكة بما يضمن تكامل البيئة التشريعية مع السياسات والبنية التحتية وتقديم البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

يذكر أن المملكة قد حققت الكثير بعد التحول الذي شهده قطاع التعدين بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث تمكنت المملكة من جذب 8 مليارات دولار لقطاع التعدين من الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع، وأصدرت 145 ترخيصًا في القطاع، وتستهدف المملكة جذب استثمارات جديدة بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة.