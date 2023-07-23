السعودية، العربية للتعليم تستحوذ على مدارس الألسن وجيل المجد

أعلنت شركة عطاء التعليمية في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع شركة تابعة لها (شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب) اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس الالسن العالمية الاهلية بنسبة 100% من رأس مال الشركة مقابل قيمة إجمالية قدرها 38,3 مليون ريال سعودي بعد اتمام التفاوض مع ملاك الحصص في الشركة.

وأشارت الى أن شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب تمتلك ما نسبته 62,8% من ملكية شركة الالسن قبل الاستحواذ على كامل حصص الشركة، على أن تكون ملكية شركة المجموعة العربية 100% على شركة الالسن بعد اتمام اجراءات الاستحواذ.

يذكر أن شركة الالسن العالمية تمتلك وتشغل مجمع مدارس الالسن في حي المربع وحي العليا بمدينة الرياض، كما أن المجمع التعليمي يشمل جميع المراحل التعليمية للبنين والبنات من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية (KG-G12) بمنهج عالمي ومسار مصري، وتأتي صفقة الاستحواذ هذه متوافقة مع استراتيجية شركة عطاء للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

وذكرت الشركة أن صفقة الاستحواذ هذه تأتي متوافقة مع استراتيجية شركة عطاء التعليمية للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

وتتوقع “عطاء التعليمية” بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من أول ربع بعد الحصول على الموافقات النظامية و إتمام الصفقة.

وتخضع الاتفاقية لموافقات الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية الاخرى ذات الاختصاص لإتمامها، وستعلن “عطاء التعليمية” عن آخر التطورات الجوهرية لإتمام إجراءات الصفقة في حينه.

كما أعلنت شركة عطاء التعليمية في افصاح آخر على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع شركة تابعة لها (شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب) اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس جيل المجد العالمية الاهلية للتعليم الاجنبي بنسبة 100% من رأس مال الشركة مقابل 3,8 مليون ريال، وذلك بعد اتمام التفاوض مع ملاك الحصص في الشركة.

يشار الى أن شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب تمتلك ما نسبته 45% من ملكية شركة جيل المجد قبل الاستحواذ على كامل حصص الشركة، على أن تكون ملكية شركة المجموعة العربية 100% على شركة جيل المجد بعد اتمام اجراءات الاستحواذ.