حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حالة عائل الأسرة الذي يتم وقف خدماته من الحصول على الدعم.

وأوضحت الوزارة عبر تغريدة في موقع تويتر أنه في حال كان لدى العائل إيقاف خدمات تتم إضافته كتابع للأسرة التي تتواجد في ذات المسكن، بعد اختيار عائل آخر عند تقديم الطلب.

وأضافت أنه يمكن ابتداءً من عمر 18 سنة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل بشرط تقديم ما يثبت الاستقلالية، لكن إذا كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كل أفراد الأسرة.

وصدرت يوم 7 مارس/آذار الماضي، موافقة مجلس الوزراء السعودي على ضوابط إيقاف الخدمات، ونشرت رسمياً في جريدة أم القرى يوم 16 مارس/آذار ويبدأ سريانها منتصف صفر 1445هـ (1/9/2023).