السعودية، الشركة الوطنية للغاز تفوز بعقد في الدمام

أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن فوز الشركة الوطنية للغاز (نات غاز) بمنافسة “إنشاء وتشغيل شبكة الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثالثة في الدمام”، وذلك بهدف الترخيص لإنشاء شبكة توزيع الغاز الطبيعي للمصانع الواقعة ضمن نطاق المدينة.

وتُعدّ المدينة الصناعية الثالثة بالدمام من المواقع الصناعية المهمة في المملكة، ويوجد بها حالياً نحو (176) مصنعاً قائماً أو تحت الإنشاء، وسيستخدم بعضها الغاز الجاف وقوداً للأفران الصناعية، والمراجل البخارية وغيرها.

وتعمل وزارة الطاقة جاهدة على إيصال الغاز الجاف وإنشاء شبكات توزيع الغاز في المدن الصناعية الأخرى داخل المملكة؛ للتوسع في استخدام الغاز بدلًا من الوقود السائل؛ لتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل، والفوائد الاقتصادية والبيئية وغيرها التي تسهم في تحقيق “رؤية المملكة 2030”.

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