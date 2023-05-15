السعودية: السماح للمعلمين بممارسة الدروس الخصوصية

منحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة العاصمة السعودية الرياض المجال للمعلمين لتقديم دروس خصوصية للطلاب خلال الفترة المسائية في المنازل.

وحدد التعليم أسعار الحصص، بحسب وسائل إعلام سعودية، بواقع 100 ريال للحصة الواحدة لطلاب المرحلة الابتدائية، و150 ريال لطلاب المرحلة المتوسطة، و200 لطلاب المرحلة الثانوية، كرسوم شهرية للمادة الواحدة على ألا يقل عدد الطلاب في المجموعات عن 7 طلاب، وألا يزيدو عن 15 طالب.

وفي خطاب تعميم صادر عن الإدارة العامة للتعليم بالرياض، وضع التعليم أطر واضحة، من حيث الأسعار، واشترط أن تكون رسوم المرحلة الابتدائية 50 ريال، والمتوسطة 60 ريال، والثانوية 70 ريال؛ إذا رغب الطالب الالتحاق بالمركز على حدة، للحصة الواحدة، أما في حال رغبة الطالب تلقي تلك الحصص في المنزل، فتكون الرسوم 80 ريال للمرحلة الابتدائية، و100 للمرحلتان المتوسطة والثانوية.

واشترطت إدارة التعليم الإعلان للطلاب وأولياء أمورهم عن المركز، وأهدافه التربوية، بوسائل التواصل الرسمية للمدرسة، وأن تكون الدراسة في المراكز مسائية ما بين صالة العصر وصالة العشاء، وسمحت الأنظمة في ذات الوقت لمعلم المادة الذي يقوم بتدريس الطالب في الفترة الصباحية، تدريس طالبه في النظام الفردي في المنزل.

وجاء الخطاب التعليمي مبني على توجيه مدير عام التعليم، المستند على تعميمٍ لوكيل الوزارة المساعد لشئون الطلاب، والمتضمن ضوابط تنفيذ مراكز الخدمات التربوية والتعليمية.

ومنع التعليم عمل المراكز خلال فترة الاختبارات، ولا يُجيز الدخول بها لمن لم يقوم بالتسجيل بشكل رسمي، عبر “باركود” سيتم توزيعه على المعلمين والطلاب في وقتٍ واحد.

ويحصل مدير المركز على نسبة 13 بالمئة من المبالغ المدفوعة، حسب توزيع المكافآت على العاملين في تلك المراكز، بينما يحصل الموجه الطلابي على نسبة 10 بالمئة، فيما يكون للمعلم النصيب الأكبر، إذ يحصل على 65 بالمئة، وتتلخص نسبة إدارة التعليم بـ 7 بالمئة؛ وهذا بالنسبة للأجور التي يمكن الحصول عليها من خلال تدريس المجموعات.

أما عملية التدريس بطريقة الفردي بالمركز، فيحصل المدير على 7.5 بالمئة، والموجه كذلك، بينما تصل نسبة المعلم 75 بالمئة، ونسبة إدارة التعليم 10 بالمئة.

وفي حال التدريس على شكل الفردي بالمنزل، فيحصل المدير على 5 بالمئة، ومثله الموجه الطلابي، بينما يحصل المدرس على 85 بالمئة، وتصل نسبة إدارة التعليم إلى 5 بالمئة فقط.