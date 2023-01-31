السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يسهل دخول المخالفين للمملكة

ذكرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عبر حساب الجوازات السعودية على “تويتر” أن عقوبة من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو تشغيلهم أو يقدم لهم أي خدمة أو مساعدة بأي شكل من الأشكال تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم للايواء، إضافة إلى التشهير.

عقوبة من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/VOa3IcqDyy — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 30, 2023

واعتبرت أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة والمخلة بالشرف والأمانة التي تستحق التوقيف.

واعتبرت أن الابلاغ عمن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو تشغيلهم أو يقدم لهم أي خدمة أو مساعدة بأي شكل من الأشكال هو واجب وطني.