أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، أن كل ممارس صحي في المملكة العربية السعودية تنتظره عقوبة سجن وغرامة كبيرة في حال روج لخدماته كتوجيه المريض على صيدلية معينة يختارها.

وقالت صحيفة “عكاظ” البارزة، بحسب نص القانون ، إنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين، كل ممارس صحي أعلن عن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تجيزها اللائحة، والممارس الصحي الذي سجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها، والممارس الصحي الذي امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع.

بالإضافة إلى الممارس الصحي الذي زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن رعاية صحية أخرى، ومن طلب عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها، أو حصل على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو وجه المستفيدين إلى صيدلية معينة، أو مستشفى، أو مختبر محدد، ومن أجرى الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها، ومن احتفظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمـات الوزارة أو الجهة المختصة، ما عدا الصيدليات، ومن باع الأدوية للمستفيدين، باستثناء بيعها في الصيدليات، أو باع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفة مطلقة، ومن سهل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة أو من آوى المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك.

الممارس الصحي

الممارس الصحي، بحسب نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية، هو “كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية”.