السعودية، الذكاء الاصطناعي سيغير مسار الوظائف وفق لينكدإن

كشف استطلاع جديد صادر عن لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن استعداد المهنيين لتبني أساليب عمل جديدة ناتجة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن لينكدإن، فإن التوجه نحو استحداث أساليب عمل متطورة قائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومات العمل دفع 79% من المهنيين السعوديين إلى الجزم بأن الذكاء الاصطناعي سوف يغير مسار وظائفهم خلال العام القادم. من جهة أخرى يعتقد 86% أن الذكاء الاصطناعي سوف يكون بمثابة “زميل خفي” يساعدهم في أداء وظائفهم.

ويحظى الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير في المملكة، خاصة بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام 2020، والتي تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من أجل الارتقاء ببيئة وطنية تصقل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما ألهم المهنيين في المملكة إلى خوض غمار المعرفة والتعلم لاكتساب المزيد من المهارات في هذا المجال.

وأظهرت البيانات أن 70% من المهنيين لديهم رغبة في تعلم طرق جديدة تمكنهم من توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، كما أعرب 79% منهم عن ثقتهم بأنهم سيستفيدون من تقنيات الذكاء الاصطناعي في وظائفهم.

وصرح 7% فقط من المستجيبين أنهم لم يتخذوا أي خطوات عملية في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما كشف 58% أنهم قد بدأوا باستخدام تطبيقات أدوات الذكاء الاصطناعي في وظائفهم.

الجدير بالذكر أن الشركات قد بدأت باتخاذ خطوات مدروسة لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث صرّح 53% من المستجيبين أن شركاتهم بدأت بتقديم برامج تدريبية أو قواعد إرشادية بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية.

ويظهر الاستطلاع أن القوة العاملة في المملكة تتطلع بعين التفاؤل إلى إمكانية تحسين الذكاء الاصطناعي للمسارات المهنية، حيث أجمع 97% أن الذكاء الاصطناعي سوف يساهم في الارتقاء بمستقبلهم الوظيفي.

وحول مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتهم العملية، صرّح 72% من الموظفين أن هذا التوجه سوف يمكّنهم من التركيز على مجالات العمل التي يفضلونها. ومن الإيجابيات الأساسية التي ذكرت رفع مستويات الإنتاجية (44%)، وتحفيز الإبداع (42%). كما صرح 83% من المهنيين أنهم يخططون لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تلخيص المقالات والمواد الطويلة، ويخطط 80% منهم في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من أجل إيجاد حلول تمكنهم من التغلب على تحديات العمل.

ورغم التفاؤل إزاء توظيف الذكاء الاصطناعي في المملكة، إلا أن الجيل الأصغر سنًا أكثر حذرًا في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث يشعر 61% من العاملين من جيل زد (Gen-Z) بالقلق حيال مستوى معرفتهم بالذكاء الاصطناعي وأن عليهم اكتساب المزيد من المعرفة حول هذه التقنية.

ويعد نقص المعرفة (21%) من أبرز الأسباب التي تثني الموظفين من جيل زد (Gen-Z) عن توظيف الذكاء الاصطناعي في وظائفهم، حيث أقر 43% بأنهم لم يرصدوا استخدام زملائهم أو رؤسائهم في العمل للذكاء الاصطناعي، ولذلك فإنهم لا يستطيعون التعلم منهم، وذكر 29% أن حاجز اللغة يحد من قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تتوفر معظم المعلومات عنها باللغة الإنجليزية.

ورغم هذا الحماس الحذر في وسط المهنيين من جيل زد (Gen-z)، إلا أن 84% منهم يعتقدون أن مهارات الذكاء الاصطناعي سوف تساهم في مساعدتهم على الارتقاء الوظيفي ويعتقد 80% أنها سوف تساعدهم على تحقيق التوازن بين حياتهم العملية والشخصية.

ويتوقع الموظفون في السعودية أن المهارات الشخصية مثل الإبداع (76%) وإدارة الوقت (75%) والقدرة على حل المشكلات (74%) والمرونة في مواجهة التحديات (74%) سوف تصبح أكثر أهمية مع تنامي أهمية الذكاء الاصطناعي.

وكشفت بيانات لينكدإن عن نمو بمقدار 21 ضعفاً في عدد الوظائف المفتوحة عالمياً والتي تذكر مهارات الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي، مما يُظهر أهمية مهارات الذكاء الاصطناعي للباحثين عن التطور الوظيفي.

تبني الذكاء الاصطناعي

وقال علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة: “شهدنا في المملكة العربية السعودية استجابة إيجابية هائلة لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت غالبية القوة العاملة أخذها خطوات جدية لإدخال هذه التكنولوجيا على الوظائف”.

وأضاف “مطر” قائلاً: “من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعليم المهنيين وإكسابهم المهارات والمعرفة التي تؤهلهم لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. وينطبق هذا الأمر بصورة أكبر على الجيل الأصغر سناً، والذي يبدي تردداً في تبني الذكاء الاصطناعي. ويحرص هذا الجيل على التعلم إدراكاً منه للمزايا العديدة التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي إلى حياتهم المهنية، والتي تشمل الارتقاء الوظيفي وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية”.

واختتم تصريحه مشيراً إلى اهتمامهم الكبير بحسب وصفه في لينكدإن لجزئية تعليم القوة العاملة وذلك من خلال توفير الإمكانات والمصادر التعليمية التي تساهم في تعزيز جاهزية المستخدمين لتوظيف الذكاء الاصطناعي. وقد رصدنا أيضا رغبة العاملين بشكل عام في تعلم المزيد عن الذكاء الاصطناعي، حيث نشهد زيادة ملحوظة في المحتوى المتعلق بهذا الموضوع على منصة لينكدإن وزيادة في معدل إضافة مهارات الذكاء الاصطناعي إلى حسابات الأعضاء. كما أن هناك تركيزا متناميا على المهارات الشخصية والناعمة بالموازاة مع تعلم الأشخاص كيفية الشراكة مع الذكاء الاصطناعي، وهي الشراكة التي سترسم ملامح مستقبل العمل“.