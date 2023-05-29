السعودية، الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً لدى الجهات الحكومية

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، تقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة 2023، الذي أظهر أن أكثر التقنيات الناشئة استخداماً هي الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار، إلى جانب الواقع المعزز والميتافيرس وسلسلة الكتل.

ويقيس التقرير قدرات البحث والتواصل والإثبات والتكامل؛ لمساعدة الجهات الحكومية في تحديد مستويات جاهزيتها، واكتشاف الفجوات وفرص التحسين، وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات؛ بما يتناسب مع الاحتياجات، ويضمن تحقيق الاستفادة المرجوّة.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن التقرير يسعى إلى تقديم الدعم اللازم، وتحديد التقنيات الناشئة المناسبة ذات الأثر المستدام، واستثمارها بكفاءة وفعالية لتعزيز تجربة المستفيد، من خلال العمل على أحدث التقنيات والحلول الابتكارية للإسهام في بناء حكومة المستقبل.

وسجل التقرير النتيجة العامة لتقييم مستوى جاهزية تبني التقنيات الناشئة للجهات الحكومية بنسبة (60.35%) في مستوى (متمكن)، حيث تبيّن التقدّم في معظم قدرات تبنّي التقنيات الناشئة وجاهزيتها للتميُّز وتحقيق تجربة إبداعية متكاملة، إذ سجّلت في قدرة (البحث) نسبة (63.31%) وبلغت فيها مستوى “متمكن”، فيما وصلت النسبة التي سجّلتها من حيث قدرة (التواصل) إلى (64.38%) في مستوى “متمكن”، بينما بلغت قدرة (الإثبات) مستوى “متمكن”، إذ سجّلت نسبة (64.31%)، أمّا من حيث قدرة (التكامل)، فسجّلت نسبة (49.40%) بمستوى “متطور”.

وجاءت نتائج أفضل عشر جهات حكومية كالتالي: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المركز الأول تلتها وزارة العدل والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى وزارة الصحة ووزارة المالية بمستوى (متقدم)، كما جاءت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة بمستوى (متمكن) في النتيجة العامة للتقييم.

وكانت أكثر التقنيات الناشئة استخداماً الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار، إلى جانب الواقع المعزز والميتافيرس وسلسلة الكتل، حيث تمثلت أبرز الاستخدامات في: نظام إدارة الرسائل القصيرة الجماعية باستخدام سلسلة الكتل، والخدمات الصحية الافتراضية، والتنبؤ بالأحكام القضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإثبات المفهوم لعملية فسوحات الكتب للنشر، إضافة إلى نظام النقل الذكي واللوحات الذكية، والسفر والسياحة عبر الميتافيرس.

ويأتي التقرير في إطار عمل الهيئة لإصدار مؤشرات وتقارير قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها، بما يعزز ريادة المملكة رقمياً، حيث حصلت على المركز (الثالث) عالمياً من بين (198) دولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTM)الصادر من مجموعة البنك الدولي، كما حققت المركز (الأول) على مستوى المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالإضافة إلى تحقيق أفضل نتيجة تاريخية منذ أكثر من (20) عاماً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية EGDI الصادر من الأمم المتحدة.