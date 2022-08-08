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السعودية الخامسة عالمياً في ايرادات فيلم “القطار الرصاصة” بـ 1,9 مليون دولار

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أبطال فيلم "القطار الرصاصة"
أبطال فيلم "القطار الرصاصة"

حقق فيلم “القطار الرصاصة” (Bullet Train)  الذي قام ببطولته الممثل الشهير براد بيت، إيرادات بلغت 62,5 مليون دولار في جميع أنحاء العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين الدول التي سجل فيها الفيلم أعلى الإيرادات.

وحقق الفيلم 32,4 مليون دولار في شباك التذاكر في الأسواق العالمية و 30,1 مليون دولار في الأسواق الأمريكية.

وتصدرت المملكة المتحدة الإيرادات في الأسواق العالمية بحصة 3,5 مليون دولار ، تليها فرنسا بـ 3,1 مليون دولار، والمكسيك 3 ملايين دولار، وأستراليا بـ 2,2 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بـ 1,9 مليون دولار، واحتلت الإمارات المرتبة السادسة بإيرادات بلغت  1,3 مليون دولار.

وقد أنفقت شركة “سوني”  90 مليون دولار لإنتاج الفيلم، بالإضافة إلى ملايين أخرى على التسويق، لذلك سيحتاج الفيلم إلى المزيد من العرض خلال الصيف لتغطية تكاليف إنتاجه.

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