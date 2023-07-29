السعودية، الحرارة تلامس 50 درجة في الأحساء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة، فيما تسجل أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 22 درجة مئوية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: الأحساء 49 درجة، الدمام والدهناء 48، مكة المكرمة والخرج وحفر الباطن 47، الرياض ووادي الدواسر 46، بريدة 45 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة على مدن المدينة المنورة وجدة وشرورة وينبع والعلا ورفحاء والمجمعة 44 درجة مئوية، القنفذة والوجه 39، الطائف 36، أبها 33، الباحة 31 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: أبها والباحة 22، القريات وطريف 25، رفحاء والوجه وبريدة وعرعر ونجران وبيشة والمجمعة 28، الرياض وتبوك وشروره والعلا 29، القنفذة وينبع وحفر الباطن والدمام 30، جدة 31، المدينة المنورة 32، مكة المكرمة 34 درجة مئوية.