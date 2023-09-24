أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن استقرار أسواق الطاقة العالمية يُعد ركيزةً مهمة للاقتصاد العالمي ونموه.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، في نيويورك والتي ألقاها نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز .





وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن المملكة حرصت على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين”.







وأضاف:” تؤكد المملكة دائماً أهمية التعاون الجماعي مع مجموعة أوبك بلس في استقرار أسواق البترول العالمية، وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وأمنها، وقد أسهمت سياسة أوبك بلس في مراقبة الأسواق عن كثب وتبني نهج احترازي، في استقرار أسواق البترول وتوازنها كما بدأ واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول في عام (2022م)، مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى، مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم “.



