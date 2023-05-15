السعودية، التضخم السنوي يرتفع إلى 2,7% بقيادة السكن والطاقة

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (التضخم) 2.7% خلال شهر نيسان / أبريل 2023، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي؛ في ظل ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، إن أسعار الإيجارات كانت المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر أبريل/ نيسان 2023 على أساس سنوي.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.6% في شهر أبريل 2023، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.2%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لوزنها في المؤشر البالغ 21%.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل لعام 2023م.



للاطلاعhttps://t.co/TFb7yQ7fJW pic.twitter.com/UaAMR8y01c — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 15, 2023

وارتفعت أسعار الأغذية أيضاً بنسبة 1%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 10.9%.

كما سجلت أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 1.1%؛ نتيجة لارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 6%، كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.2%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.1%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعاُ بنحو 3%، بعد ارتفاع أسعار التعليم ماقبل الابتدائي بنسبة 4.5%،

وحقق قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً بنحو 3.1%؛ بعد ارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12.6%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) ، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي؛ متأثراً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى بنسبة 0.5%.