السعودية تطلق منصة”التحقق المهني” للتأكد من مؤهلات العمالة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج “الاعتماد المهني” خدمة “التحقق المهني” بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من الخدمة بشكل تدريجي في 62 دولة من خلال منصة موحدة.

وتهدف الخدمة إلى التأكد من حصول العامل الوافد على مؤهلات علمية موثقة قبل دخوله سوق العمل بالمملكة، وتركز على المهن والوظائف التي تتطلب حصول العامل على مؤهل تعليمي وأكاديمي، بالإضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة المطلوبة للمهنة.

وستسهم خدمة “التحقق المهني” في رفع مستوى جودة الأيدي العاملة الوافدة في المملكة، وضمان عدم تدفق العمالة غير المؤهلة أكاديمياً، بالإضافة إلى المواءمة وأخذ الخبرات والمهارات في عين الاعتبار.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى لأن تكون خدمة “التحقق المهني” الأداة المكملة لرفع كفاءة السوق، وتمكين وتطوير بيئة العمل، والارتقاء بجودة العمالة ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية.