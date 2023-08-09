السعودية، الإنفاق على التعليم يقفز 71,8% والفنادق 19,4%

قفز الإنفاق على التعليم في المملكة العربية العربية بنسبة 71,8% إلى 184,4 مليون ريال خلال المدة من 30 تموز / يوليو إلى 5 آب / أغسطس 2023، ارتفاعاً من 107,3 مليون ريال خلال المدة من 23 تموز / يوليو إلى 29 يوليو، وفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع.

كما ارتفع الإنفاق على الإقامة في الفنادق بنسبة 19,4% إلى 356,2 مليون ريال خلال المدة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس 2023، ارتفاعاً من 298,3 مليون ريال خلال المدة من 23 يوليو إلى 29 يوليو.

ويتزامن الارتفاع في الإنفاق على التعليم مع اقتراب بدء العام الدراسي 2023 – 2024، وارتفاع الإنفاق على الفنادق مع موسم العطلة الصيفية.

بلغَ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية 183.917.645 عملية، بقيمة 12.66 مليار ريال خلال المدة من 30 تموز / يوليو إلى 05 آب / أغسطس 2023، مقابل 11.91 مليار ريال عن المدة السابقة نفسها.

وبلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.194.000 بقيمة 833.357.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.430.000 بقيمة 343.434.000 ريال، وعدد العمليات في التعليم 98.000 بقيمة 184.409.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.174.000 بقيمة 246.390.000 ريال، والعمليات في محطات الوقود 13.704.000 بقيمة 780.127.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الصحة 7.560.000 بقيمة 798.563.000 ريال، وعدد العمليات في الأثاث 1.156.000 بقيمة 295.542.000 ريال، والعمليات في الفنادق 958.000 بقيمة 356.209.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.505.000 بقيمة 114.488.000 ريال، وفي المجوهرات 248.000 بقيمة 219.711.000 ريال، وعدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.796.000 بقيمة 1.428.443.000 ريال، وفي الترفيه والثقافة 2.274.000 بقيمة 300.937.000 ريال، والعمليات في المطاعم والمقاهي 52.587.000 بقيمة 1.908.749.000 ريال، والأطعمة والمشروبات 43.195.000 بقيمة 1.896.056.000 ريال، والاتصالات 730.000 بقيمة 102.336.000 ريال، والنقل 2.838.000 بقيمة 758.623.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27.199.000 بقيمة 2.097.341.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 52.622.000 بقيمة 3.909.015.000 ريال، وعمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.833.000 بقيمة 543.150.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.633.000 بقيمة 495.101.000 ريال، ونقاط البيع في تبوك 3.777.000 بقيمة 224.550.000 ريال، وفي حائل 3.491.000 بقيمة 213.129.000 ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.410.000 بقيمة 271.701.000 ريال، وفي بريدة 4.055.000 بقيمة 284.489.000 ريال، وعمليات نقاط البيع في الخبر 3.754.000 بقيمة 335.440.000 ريال، وفي الدمام 7.083.000 بقيمة 601.269.000 ريال، وفي جدة 21.710.000 بقيمة 1.816.348.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 67.277.000 بقيمة 3.970.526.000 ريال.