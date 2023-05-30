السعودية، الإكتتاب العام أحد خيارات اكسترا الاستراتيجية

أوضحت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم ما تم تداوله إعلامياً حول نية الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) إجراء طرح عام أولي للشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل) – إحدى الشركات التابعة لإكسترا، وقالت إنها تعمل حالياً على تقييم عدد من الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بأنشطة التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك احتمالية إجراء طرح عام أولي لإحدى شركاتها التابعة بهدف تعزيز القيمة المضافة للمساهمين.

كما أكدت “اكسترا” أن أي من الخيارات الإستراتيجية التي يتم تقييمها حالياً تخضع لاستكمال الدراسات المتعلقة بالنواحي المالية والتقنية والقانونية وكذلك إكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في حينه وفقا لما تقتضيه الأنظمة.