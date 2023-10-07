



حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بوكالة الوزارة للقطاع الثالث والمُشاركة المُجتمعية الجائزة الذهبية والمركز الأول للعام 2023 في فئة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 عن مبادرة الإسكان التنموي، وجائزة المسؤولية الاجتماعية بالعالم العربي للعام 2023 عن فئة المُنظمات الحكومية الكبيرة في دورتها الـ 16، حيث تم الإعلان عن الفوز بالجائزتين في حفلين مُستقلين.





وجاء فوز الوزارة بناء على ترشيحات لجنة الجوائز لعام 2023، إذ تم ترشيح وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية لنيل جائزة استدامة الخليج لعام 2023 عن (مبادرة الإسكان التنموي)، وذلك نظير ما حققته من معايير تضمنت (جودة الخدمات، وضمان استدامة مبادرة الإسكان التنموي، والاهتمام بتنمية الأُسر الأشد حاجة في المملكة).





وأشادت لجنة الجوائز بمبادرة الإسكان التنموي وآلية عملها ومساهمتها في تحسين جودة الحياة للمُستفيدين، وتحقيقها مُستهدف استدامة النمو في الأعمال، حيث تسلم الجائزة ممثلاً عن الوزارة الدكتور محمد الطريقي.





فيما حققت الوزارة جائزة المسؤولية الاجتماعية بالعالم العربي في فئة (المؤسسات الحكومية الكبيرة) من خلال مبادرة قدّمتها الوزارة في مجال الإسكان التنموي، لإيجاد حلول مبتكرة لرفع مستوى الإسكان كأولوية وطنية، وتمكين القطاع الثالث من إنشاء جمعيات الإسكان وتمكين الدعم العام والخاص، بالإضافة إلى خلق حلول في مجالات التحول الرقمي لرقمنة عمليات الإسكان وتبسيط الإجراءات ومتطلبات المطورين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنازل، حيث تسلم الجائزة ممثلاً عن الوزارة المهندس سيف السهلي.





وتُعد “جائزة استدامة الخليج” من أهم الجوائز العالمية التي تُقدمها هيئة الأمم المُتحدة في مجال الإسكان التنموي وتنمية المُجتمعات، فيما تأسست جائزة المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي عن فئة (المؤسسات الحكومية الكبيرة) عام 2008 نظراً لحاجة العالم العربي لمبادرات تخص المسؤولية الاجتماعية، وبلغ عدد الدول المشاركة في هذه الدورة 12 دولة عربية ممثلة في 35 قطاع.

