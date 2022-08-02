السعودية الأولى إقليمياً في المشاريع الإنشائية بـ 867.9 مليار دولار

يحتل قطاع البناء والتشييد، الذي يغطي العقارات الخاصة والمباني العامة، المرتبة الأولى في سوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحجم مشاريع يبلغ 2,1 تريليون دولار، كما أوردت “ميد بروجكتس“.

وتعتبر المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر محفظة مشاريع إنشائية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبقيمة إجمالية تبلغ 867.9 مليار دولار، وتليها دولة الإمارات في المرتبة الثانية بمشاريع إنشائية قيمتها 468.7 مليار دولار.

ويأتي قطاع النقل ثانياً بحجم مشاريع يبلغ 534.5 مليار دولار، لتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في السوق بمشاريع بقيمة 145.5 مليار دولار، تليها مصر في المرتبة الثانية بمشاريع قيمتها 96.9 مليار دولار.

ويبلغ حجم مشاريع النفط والغاز المخطط لها أو قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 693,2 مليار دولار، لتأتي السعودية في المرتبة الأولى بمشاريع يبلغ حجمها 130.9 مليار دولار، فيما يبلغ حجم المشاريع في مصر حوالى 128.5 مليار دولار.