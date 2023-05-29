إجازة عيد الأضحى.. السعودية الأكثر جذباً للزوار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (دراسة)

كشفت مجموعة “فورورد كيز“، المتخصصة في تحليلات السفر، عن زيادة بنسبة 36% في عدد الوافدين الدوليين إلى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

واشارت إلى أن الاقبال على الحجوزات إلى المملكة العربية السعودية هو الأعلى بزيادة بلغت 870% خلال نفس الفترة التي تشهد إجازة عيد الأضحى المبارك واداء مناسك الحج والعمرة.

وأوضحت “فورورد كيز” في الدراسة التي نشرتها أن العديد من الدول التي تضررت بفعل انتشار جائحة “كوفيد-19” ستشهد نمواً يفوق مستويات ما قبل عام 2019، بما في ذلك السعودية والجزائر والمغرب.

وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس شركة “فوروند كيز”: “من المتوقع أن يواصل قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشه القوي خلال أشهر الصيف بفضل الزيادة الكبيرة في نية السفر، حيث ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات الدولية إلى هذه المنطقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبفضل تعزيز الربط بين الرحلات، مع زيادة المقاعد المتاحة للسفر إلى وجهات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دولياً بنسبة 19% عن مستويات 2019.

وأظهرت بيانات تذاكر الطيران من “فورورد كيز” أن السوق المصري محوري، حيث ارتفع بنسبة 109% عن مستويات 2019 من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس. كما ارتفعت المملكة المتحدة بنسبة 28% فوق مستويات عام 2019، وأستراليا، وهي سوق مهمة للمسافات الطويلة، انخفضت بنسبة 5% فقط مقارنة بما قبل الوباء ولكنها ارتفعت بنسبة 119% مقارنة بعام 2022.

السعودية الأولى

وكشفت البيانات أن المسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفضلون المحميات الطبيعية هذا الصيف.

وتعد السعودية الوجهة الأكثر حجزا للسفر إليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الصيف، بزيادة بنسبة 79 % مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة.

وحلت تايلاند في المرتبة الثانية، حيث ارتفع الاقبال على الحجوزات إليها بنسبة 233 % مقابل مستويات 2022 و +109% بالمقارنه مع مستويات 2019.

وأضاف بونتي: “الآن بعد أن خفت قيود السفر وعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نشهد موجة من المسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتدفقون شرقا هذا الصيف، بحثا عن المغامرة والاسترخاء الذي تشتد الحاجة إليه جراء تحديات السنوات الأخيرة”.

وأتت النمسا في المركز الثالث (بزيادة 25% عن مستويات عام 2019)، وهي وجهة أكثر برودة لأولئك الذين يتطلعون إلى الهروب من درجات الحرارة المرتفعة في الشرق الأوسط.