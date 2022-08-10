السعودية الأعلى نمواً بـ 7,5% في مجموعة العشرين وفق “الإيكونوميست”

رفعت وحدة المعلومات في “الإيكونوميست” في أحدث تقاريرها توقعات النمو للمملكة العربية السعودية بمقدار 3% إلى 7,5% في العام 2022، وهي أعلى نسبة في مجموعة العشرين، مقارنة مع التوقعات السابقة التي نشرتها في 15 شباط / فبراير الماضي، أي قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعزت “الإيكونوميست” تعديل توقعاتها للنمو في السعودية إلى ارتفاع عائداتها النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط.

كما زادت “الإيكونوميست” توقعات النمو السنوي للأرجنتين والبرازيل، وهما من أكبر منتجي الحبوب في أمريكا اللاتينية، بمقدار 1.3 و 1.2 نقطة مئوية على التوالي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي أكثر في عام 2023. وسوف تتمكن دول قليلة من الهروب من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية.

وقد خفضت “الإيكونوميست” توقعاتها لـ 15 من دول مجموعة العشرين. فانخفض مؤشر النمو لألمانيا بنقطتين مئويتين عن التقدير الأولي، إلى 1,3٪ هذا العام – ويرجع ذلك في الغالب إلى سلاسل التوريد المعطلة واعتماد البلاد الكبير على الطاقة الروسية. ويعتبرمعدل النمو المتوقع لألمانيا هو ثاني أدنى معدل في مجموعة العشرين، قبل روسيا فقط.

وتوقعت نمواً في الولايات المتحدة بنسبة 2,3% هذا العام ، بانخفاض عن توقعات ما قبل الحرب عند 3,4%.

وذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واضطرابات سلسلة التوريد، وتفاقم المشاعر لدى كل من الأسر والشركات. وتتسبب هذه العوامل الثلاثة في ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ النمو. وسيستمر هذا الوضع خلال بقية العام – وتتوقع “الإيكونوميست” أن تستمر الحرب حتى نهاية عام 2022 على الأقل.

وبعيداً عن الحرب في أوكرانيا، هناك عاملان آخران يلقيان بثقلهما على التوقعات الاقتصادية العالمية: الاقتصاد الأمريكي المأزوم وسياسة الصين الخالية من الوباء. بالإضافة إلى ذلك، تفترض المجلة ظهور متحور آخر من كوفيد -19 في وقت لاحق من هذا العام، ما يحد من النمو في أواخر عام 2022 (خاصة إذا أعادت بعض البلدان فرض قيود السفر أو تدابير التباعد الاجتماعي). وتوقعت نمواً عالمياً بنسبة 2,8% هذا العام ، بانخفاض حاد عن توقعات ما قبل الحرب البالغة 3,9%، وهذا يعني أن الحرب في أوكرانيا ستخفض تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خفض توقعات النمو في الإتحاد الأوروبي هذا العام إلى النصف تقريباً، إلى 2,2% (مقارنة مع 4% قبل الحرب)، والمانيا من 3,3% إلى 1,3%، اليابان من 3% إلى 2,1%، فرنسا من 4,1% الى 2,2% وبريطانيا من 4% إلى 3,6%.

وتُظهر بيانات “الإيكونوميست” أن روسيا ستكون الأكثر تضرراً من بين مجموعة العشرين، فقد صمد اقتصادها بشكل مدهش في البداية ضد العقوبات الغربية، ولكن بحلول نهاية عام 2022، تعتقد المجلة أن وضعها المنبوذ أوروبياً إضافة إلى العقوبات الأمريكية سيؤدي إلى انكماش اقتصادها بنسبة 10%، مقارنة بالتقييم الأولي لنمو 2.6%. ومن المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأوكراني لضربة أشد، وقدر البنك الدولي في أبريل أنه سينكمش بنسبة 45% هذا العام.