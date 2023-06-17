السعودية: الأثنين غرة شهر ذي الحجة فلكياً ووقفة عرفة الثلاثاء

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودى، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً.



وتأتي تصريحات ” المنيع” في الوقت الذي دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غداً الأحد، 18 يونيو، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام.



وأوضح أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية،.



و أضاف “المنيع”: “بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الماضى، وانتهى يوم السبت الموافق 20 مايو الماضى، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، وبدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق 21 مايو الماضى، وينتهى يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، وعدد أيامه 29 يوماً”.



وقال : “بيان وجه ذلك هو أن هلال شهر ذي الحجة وُلد الساعة 7 و37 دقيقة صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، وتغرب شمس في هذا اليوم الأحد الساعة 7:07 ويغرب القمر بعدها في الساعة 7:43 ، والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل الهلال، وغروب الهلال بعد الشمس 29 دقيقة، وذلك بإحداثية مكة المكرمة وتوقيتها”.



وتابع: “بهذا يبدأ شهر ذي الحجة يوم الإثنين الموافق 19 يونيو الجارى، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجارى، هو يوم عرفة ، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجارى هو يوم عيد الأضحى”.



