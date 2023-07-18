أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة اعتماد مخطط أم القرى – وفق آليات المسار الثالث المُحدّث -، والذي تحتضنه مدينة مكة المكرمة على مساحة 1,294,523 م2، إذ يوفر المخطط عدد 915 أرض سكنية وتجارية.

وذلك في إطار الجهود المشتركة لزيادة المعروض العقاري، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وأوضح المركز في بيان صحافي، اليوم، أن المشروع تم اعتماد مخططه من خلال المسار الثالث المُحدّث لاعتماد المشاريع السكنية، حيث عمل على تطويره شركة خماسية أم القرى المحدودة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بمدينة مكة المكرمة، ويحوي المخطط تسع نماذج سكنية متنوعة ما بين الشقق والـ “تاون هاوس”، كما يضم عددًا من المرافق الخدمية الرئيسية والترفيهية بما يلبي احتياجات الأسر السعودية.

وأكد “إتمام” على سعيه المستمر بالشراكة مع أمانات المناطق وبالتعاون مع المطورين العقاريين لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي السكنية عبر المسار الثالث الذي يختصر إجراءات اعتماد المخططات السكنية، لما يحمله من مِيزات متعددة لتحفيز القطاع العقاري السكني.

وأضاف: “يجري العمل من خلال الشراكات الناجحة مع أمانات المناطق لاعتماد المزيد من المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة، والتي سيكون لها بالغ الأثر في توفير المزيد من الأراضي وبمواقع حيوية تلبي احتياجات الأسر السعودية، حيث أنهى المركز اعتماد أكثر من 732 مليون م2 لما يزيد عن 55 ألف وحدة سكنية منذ تأسيسه”.

يذكر أن المسار الثالث المحدث أسهم في تسهيل الإجراءات للعديد من المشاريع العقارية، وتمكين المطورين من اعتماد المخططات خلال (60) يومًا، كما أن المسار الثالث لاعتماد المخططات يعزز من جودة التنفيذ وتطوير الأراضي السكنية وإيصال الخدمات العامة لها بالتنسيق المُبكّر مع الجهات الخدمية بعد استكمال اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال البنية التحتية، بالإضافة لإتاحة تجزئة مراحل التنفيذ للمخططات.

أهم إنجازات #إتمام حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٣ pic.twitter.com/nE2DHR8IoU — مركز إتمام (@etmam_sa) July 11, 2023