السعودية: اشتراط إقامة حظائر الدواجن خارج النطاق السكاني بـ 5 كلم

اقترحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في تنظيم جديد يتوقع صدوره بعد إقراره بصيغته النهائية إقامة حظائر الدواجن خارج النطاق السكاني بخمسة كيلومترات على الأقل.

وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية أن الوزارة شرعت في تنظيم التربية الريفية للثروة الحيوانية من خلال تحديد شروط الموقع والحظائر والتغذية الصحية، واقترحت في التنظيم أن يكون موقع الدواجن في ملكية خاصة أو مستأجرة (منزل، مزرعة، استراحة​ وما في حكمها) ولا يسمح بالتربية في الأماكن العامة المملوكة للدولة ويكون منفصلاً عن أماكن المعيشة والمساكن وتكون المساحة كافية لعدد الطيور المراد تربيتها وتتوافق كثافتها مع متطلبات وشروط الرفق بالحيوان، والبعد عن النطاق السكاني مسافة 5 كلم في حال كانت أعداد الطيور أكثر من 3 آلاف طير في التربية الريفية.

ويوجب التنظيم أيضاً أن تُصمم الحظائر لتربية كل نوع من الدواجن منفصلاً عن النوع الآخر، وبارتفاع مناسب يمنع خروج الدواجن إلى خارج الحظائر والأقفاص، وأن تكون المعالف والمساقي مصنوعة من مواد يمكن تطهيرها ومكافحة القوارض بشكل مستمر.

ويجب أن يكون مستودع العلف مؤمناً بحماية جيدة من الأمطار والرطوبة، والطيور البرية، والقوارض والحشرات، وحفظ المضافات الغذائية في أماكن جيدة التهوية وبدرجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وتغذية الدواجن بالخلطات العلفية المتوازنة ​ومراعاة شراؤها من أماكن موثوق بها.

وتعد السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليوناً- من أعلى دول العالم استهلاكاً للحوم الدواجن، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 50 كلغ سنوياً، محتلة بذلك الترتيب الثالث عالمياً في نسبة استهلاك الفرد، ويصل حجم استهلاك المملكة من الدجاج إلى نحو 1.38 مليون طن سنوياً، كما أنها تعد الأولى عربياً في إنتاج الدواجن، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم 60 بالمئة، وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية عبر التسهيلات الحكومية وحِزَم الدعم والإقراض إلى رفعها إلى 80 بالمئة بحلول 2025.