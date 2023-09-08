السعودية استوردت نحو 1.323 مليون طن من الحبوب الروسية

تصدرت السعودية قائمة مستوردي الحبوب الروسية خلال الشهرين الماضيين فيما حلت مصر الثانية بعد المملكة في حجم الشراء .

و قال اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، إن السعودية ومصر تتصدران قائمة مشتري الحبوب الروسية في يوليو وأغسطس.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان للاتحاد الروسي، أن المملكة “احتلت موقعا رائدا في قائمة مشتري الحبوب الروسية” خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وقال الاتحاد “استوردت السعودية نحو 1.323 مليون طن من الحبوب، أي ما يقرب من 1.9 مرة أكثر مما كانت علي في ذات الفترة من العام الماضي (704 آلاف طن)”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف “جاءت مصر، في المركز الثاني لمدة شهرين، حيث زادت مشترياتها بنسبة 12.1%، ما يصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة مع 1.145 مليون طن قبل عام”.