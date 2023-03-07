السعودية، استدعاء 484 سيارة فورد بسبب خلل

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 484 مركبة (فورد F-150) موديل 2021، لوجود خلل في محرك المساحات الأمامية قد يؤدي عدم عملها بالشكل المطلوب إلى إعاقة الرؤية في ظروف معينة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

لسلامتكم ..

نعلن عن ⁧#استدعاء 484 مركبة

? فورد "F-150"

? 2021

? لخلل في محرك المساحات الأمامية قد يؤدي عدم عملها بالشكل المطلوب من إعاقة الرؤية في ظروف معينة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 ? pic.twitter.com/9q3a1BpH1d — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 7, 2023



ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي شركة توكيلات الجزيرة، وشركة محمد يوسف ناغي، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وتدعو “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة https://recalls.sa/.