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Posted inأخبار أريبيان بزنستجارة

السعودية، استدعاء 484 سيارة فورد بسبب خلل

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أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 484 مركبة (فورد F-150) موديل 2021، لوجود خلل في محرك المساحات الأمامية قد يؤدي عدم عملها بالشكل المطلوب إلى إعاقة الرؤية في ظروف معينة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.


ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي شركة توكيلات الجزيرة، وشركة محمد يوسف ناغي، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
وتدعو “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة https://recalls.sa/.

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