السعودية، استحواذ رؤوم على القصيم للكرتون

أعلنت شركة رؤوم التجارية “رؤوم” في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على شركة مصنع القصيم للكرتون المضلع والمنتجات الورقية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة في شركة رؤوم التجارية.

وتعتبر شركة مصنع القصيم للكرتون المضلع والمنتجات الورقية شركة متخصصة في إنتاج وتصنيع العديد من الأصناف الخاصه بالكرتون المضلع والذي يخدم قطاع الأغذية والمشروبات والقطاع الصناعي والخدمي واللوجستي وغيرها من القطاعات الأخرى، وتتخطى ايراداتها السنويه مبلغ 90 مليون ريال سعودي والمملوكه بالكامل لشركة العريفي للتجارة والصناعة والمقاولات.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة ( 120) يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وقامت شركة “رؤوم” بتعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي للشركة في ما يتعلق بالصفقة المقترحة.

واتفقت شركة “رؤوم التجارية” وشركة مصنع القصيم للكرتون المضلع والمنتجات الورقية بشكل غير ملزم بموجب مذكرة التفاهم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، أن تكون آلية التنفيذ من خلال إصدار أسهم جديدة لملاك شركة مصنع القصيم للكرتون المضلع والمنتجات الورقية لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة مصنع القصيم للكرتون المضلع والمنتجات الورقية على أن يتم توقيع الإتفاقيات النهائية بعد انهاء الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.

ويخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والضريبية والقانونية.

كما تخضع الصفقة المقترحة للحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.