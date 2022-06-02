السعودية: ارتفاع الصادرات غير النفطية 26 بالمئة بحسب جدوى للاستثمار

أشار تقرير لشركة جدوى للاستثمار إلى تراجع مبيعات وإنتاج الاسمنت في أبريل بنسبة 24 و22%، على أساس سنوي، على التوالي، ليسجلا أدنى مستوى لهما في عامين وتحديدا منذ مايو 2020. ويلفت التقرير إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية في مارس بنسبة 26%، على أساس سنوي، وبنسبة 13%، على أساس شهري، مدعومة بارتفاع صادرات “البتروكيماويات”، التي زادت بنسبة 66%، على أساس سنوي، وبنسبة 18%، على أساس شهري. و تراجع إجمالي قروض الرهن العقاري الجديدة للافراد في أبريل بنسبة 41%، على أساس سنوي، وبنسبة 39% على أساس شهري.

وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 11.7٪ على أساس سنوي في أبريل ، وانخفض بنسبة 5.7٪ على أساس شهري ، متأثراً بانخفاض معاملات نقاط البيع الشهرية (بانخفاض 3٪) ، والسحب النقدي (بانخفاض 10٪).

وتراجعت القيمة السنوية لقروض الرهن “للاراضي” بنسبة 60%، على أساس سنوي كما ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 10%، إلى 114 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس بنسبة 8%، إلى 110 دولار للبرميل، على أساس شهري، في مايو، حيث أدت مجموعة تطورات إلى خلق ضغوط على الاسعار خلال الشهر، وشملت، اتفاق أوروبي على حظر واردات النفط الروسية المنقولة عبر البحر، وتخفيف القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19 في الصين والذي يتوقع أن يؤدي إلى زيادة استهلاك النفط، وتسارع السحب من مخزونات النفط الامريكية المستنفذة أصلا قبيل وصول الطلب الى ذروته مع اقتراب موسم السفر بالسيارات.

و بلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام 10.4 مليون برميل يوميا في أبريل، متماشيا مع مستويات الحصص المتفق عليها في إطار إعلان التعاون بين أوبك وشركائها، وبالنظر إلى الفترة القادمة يتوقع ان يبقى انتاج النفط متسقا مع إعلان التعاون بين أوبك وشركائها، مما يجعله يرتفع بمتوسط 130 ألف برميل يوميا كل شهر.