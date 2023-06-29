السعودية، ارتفاع الاتصالات الدولية 11% خلال العيد

سجلت stc رقماً قياسياً لاستخدام خدمات الجيل الخامس في مشعر منى بنسبة وصلت إلى 211% خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كما سجلت حركة الاتصالات الدولية على شبكة stc، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نمواً بـ 11% مقارنة بالعام الماضي حيث وصلت إلى ذروتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك فيما قدمت stc العديد من الحلول الرقمية والخدمات المبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن وهو ما يؤكد الدور الريادي الذي تقوده المجموعة كأبرز ممكن رقمي في المنطقة.

وسجلت stc نمواً غير مسبوق في المستخدميين الدوليين لشبكتها بنسبة بلغت 39% عن أعداد المستخدمين الدوليين على شبكة stc في العام السابق. وتأتي هذه الأرقام لتتواكب مع زيادة أعداد ضيوف الرحمن وعودتهم لمستوياتهم الطبيعية حيث بلغ عدد الحجاج لهذا العام 1444هـ (1,845,045) حاجاً، منهم (1,660,915) حاجاً قدموا من خارج المملكة، كما يأتي النمو الذي حققته stc نتيجةً لتطوير خدماتها من خلال توفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية وتقديم تجربة رقمية سلسة تلبي الطلب المتزايد والمتوقع على الخدمات الرقمية وخدمات الاتصال من الحجاج ومنها تحويل حركة المرور الدولية على بروتوكولات الإنترنت (IP) بنسبة 100%، مع طاقة استيعابية للمقاسم الدولية تسمح بمرور 150 ألف مكالمة فعلية في وقت واحد.

وتواصل مجموعة stc سعيها الدائم في تطوير الحلول الرقمية والخدمات التي تصب في تحسين تجربة ضيوف الرحمن لتقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

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