السعودية: ارتفاع أسعار 90% من المنتجات الغذائية

أشارت جمعية حماية المستهلك أمس الثلاثاء أنه ضمن جهودها المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، راقبت أسعار 89 سلعة غذائية في شهر إبريل 2021 وقارنتها مع أسعار شهر إبريل 2022.

وذكرت الجمعية في بيان أن أسعار 80 سلعة غذائية ارتفعت (حسب تقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء) من أصل 89 ما يعادل (89.8%) من السلع، ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 ).

كما حافظت سلعة واحدة على نفس السعر مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 ).

وكذلك انخفاض سعر 8 سلع من أصل 89 ما يعادل (8.9%) من السلع انخفض سعرها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 ).

و بلغ متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع (89 سلعة) 10.8% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة (ابريل 2021 ).

كما نشرت الجمعية المجموعات الغذائية ونسبة الارتفاع ما بين الفترتين لكل مجموعة. وأوضحت جمعية حماية المستهلك عن متابعتها باهتمام لكل ما يتعلق بقضايا المستهلك في المملكة. وأكدت الجمعية أنه وبحسب اختصاصها بأنها واصلت أعمالها وتنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة طوال الفترة الماضية وقامت بتطوير خدماتها وبرامجها التوعوية، بالإضافة إلى رفع التوصيات والمقترحات والتحديات إلى الجهات الحكومية المعنية ذات السلطة التشريعية والرقابية في حدود صلاحياتها. حيث أنه ليس لديها أي سلطة تشريعية أو رقابية تخولها باتخاذ أي قرارات ذات علاقة بموضوع الأسعار. وأكدت أن الجهات الحكومية المعنية تتابع وتدرس باهتمام هذه المواضيع بشكل مستمر.

ضمن جهود جمعية حماية المستهلك المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

قامت الجمعية برصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر ابريل 2021 ومقارنتها مع أسعار شهر ابريل 2022؛ رابط الخبر⬇️:https://t.co/GmdzR0nXNk pic.twitter.com/acPfZctkGx — جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) May 24, 2022

وأضاف البيان أن الجمعية ترى بأن للمستهلك دور كبير في الحد من ارتفاع الأسعار، ويمثِّل قوة تستطيع السيطرة على ذلك؛ متى ما تكاتف المستهلكون. ولذا، توصي جمعية حماية المستهلك مجتمع المستهلكين في ظل وفرة الخيارات بالحرص على مقارنة الأسعار والبحث عن البدائل التي تلبي احتياجاتهم وتستمر الجمعية بنشر مقارنات ومتوسطات الأسعار للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والسيارات على موقعها الإلكتروني.