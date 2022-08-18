السعودية: اتفاقية لتعزيز التدريب وفرص الابتعاث لسنغافورة



بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبد الله الماضي، وقّعت الأكاديمية السعودية اللوجستية ، مذكرة تفاهم مع (SCALA) أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السنغافورية؛ لتعزيز الشراكة بين الطرفين في رفع مستوى جودة المخرجات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، الخاصة بتنمية وتعظيم أثر القطاع اللوجستي بحسب وكالة الانباء السعودية .

ومثّل الأكاديمية السعودية اللوجستية في التوقيع المدير التنفيذي الدكتور عبد الله العبد الكريم، فيما مثّل (SCALA) المدير التنفيذي الدكتور فيكتور جوه.

وتهدُف الاتفاقية لتنمية الجوانب المعرفية؛ للبحث ونقل المعرفة في مجال الخدمات اللوجستية ودعم وتطوير المناهج التدريبية المتخصصة في القطاع اللوجستي وتوفير فرص الابتعاث في سنغافورة.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من دور الأكاديمية السعودية اللوجستية في توقيع الشراكات مع المنظمات الدولية، وهي مركز معتمد لمعهد (CILT)، كما أطلقت الأكاديمية برامج تنفيذية لتطوير القيادات بالتعاون مع معهد (ZLC)، وتقدم برامج تطويرية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومن هذه البرامج (برنامج الدبلوم المشارك، الدورات القصيرة).

جانب من زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين الاستاذ عبدالله الماضي والمدير التنفيذي لـ #الأكاديمية_السعودية_اللوجستية الدكتور عبدالله العبدالكريم لمقر أكاديمية SCALA في مدينة سلاسل الإمداد في سنغافورة. pic.twitter.com/6H8KaxWMwj — الأكاديمية السعودية اللوجستية (@saudi_sla) August 18, 2022



يُذكر أن أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السنغافورية (SCALA)، تم إنشاؤها في عام 2016، واستفادت أكثر من 300 مؤسسة تجارية من دورات التحويل الوظيفي التي تقدمها SCALA، والتي تتراوح من سلسلة التوريد إلى التجارة الإلكترونية، وتناسب المتدربين في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية ليكونوا ممارسين بارعين.