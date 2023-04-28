السعودية، إيجارات المكاتب ترتفع 19% في الرياض و15% في جدة

ذكر تقرير صادر عن “جيه ال ال” أن قطاع المكاتب من الفئة (أ) في الرياض شهد ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 19% إلى 1764 ريالاً للمتر المربع على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع متوسط الإيجارات في جدة بنسبة 15% إلى 1199 ريالاً للمتر المربع سنوياً خلال الفترة نفسها.

وشهد سوق المكاتب تسليم نحو 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في مدينتي الرياض وجدة، مما ساعد في رفع إجمالي المخزون الحالي إلى ما يقرب من 4,9 مليون متر مربع في العاصمة الرياض و1,2 مليون متر مربع في جدة.

ومن المتوقع أن يستقبل السوق في الرياض 583 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال الفترة المتبقية من هذا العام وفي جدة 61 ألف متر مربع.

وفي العاصمة الرياض، أدت ديناميكيات العرض والطلب إلى مزيد من التحول في ظروف السوق لمصلحة المالك، ومن المتوقع أن يستمر المالك في استغلال تلك الظروف من أجل الاستفادة من الطلب القوي.

وعلى صعيد آخر، تتوسع الشركات نحو الشمال حيث تتوفر مساحات مكتبية تتميز بسهولة الوصول وتوافر مواقف انتظار السيارات. ويشهد السوق حالياً ندرة في توافر المساحات المكتبية عالية الجودة، وهو ما يتضح من انخفاض معدل الشواغر في الرياض إلى 1% خلال الربع الأول من عام 2023. وعليه، ارتفع متوسط إيجارات المساحات من الفئة (أ) بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 1764 ريالاً للمتر المربع سنوياً خلال الفترة نفسها.

أما في جدة، فقد لوحظت بوادر على تراجع أداء سوق المساحات المكتبية. وعلى الرغم من ذلك، هناك طلب كبير للغاية على المساحات المكتبية عالية الجودة ذات الإدارة الجيدة والمملوكة لشخص واحد. وعليه، ارتفع متوسط إيجارات المساحات من الفئة (أ) بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي إلى 1199 ريالاً للمتر المربع سنوياً خلال الربع الأول من عام 2023.

وبشكل عام، فإن الطلب على مستوى السوق تقوده الشركات المحلية والشركات العائلية التي تنتقل إلى مناطق جديدة باتجاه الشمال والغرب. وفقاً لذلك، استقر متوسط الشواغر على مستوى المدينة عند 8% خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن المتوقع أن يحافظ سوق المساحات المكتبية في المملكة على زخمه الإيجابي. وفي ظل سعي الرياض لترسيخ مكانتها كمركز تجاري إقليمي، يتوقع المزيد من الجهود نحو تحسين البنية التحتية للعاصمة بشكل جوهري لتلبية الإقبال المتزايد.