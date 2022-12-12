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إجراءات لقاح كورونا في السعودية: إلغاء الإجراءات الخاصة للمعتمرين القادمين من تركيا

أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي عن إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح فيروس (كوفيد- 19) لكافة المعتمرين القادمين من جمهورية تركيا.
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أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي عن إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح فيروس كورونا لكافة المعتمرين القادمين من جمهورية تركيا، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة للقادمين لأداء العمرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التركية أنقرة عقده وزير الحج والعمرة السعودي مع رئيس الشؤون الدينية بجمهورية تركيا الدكتور علي أرباش.

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استثناء

وقال الدكتور الربيعة في المؤتمر الصحفي:

  • إن المعتمرين من جمهورية تركيا مستثنون من أي اشتراطات تتعلق بتحديد العمر
  • مؤكدًا ترحيب المملكة حكومةً وشعبًا بكافة المعتمرين دون حد لأعداد القادمين
  • مع إتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات من جميع دول العالم

دعم مستمر

ويأتي ذلك في إطار الدعم والاهتمام المستمرين اللذين تقدمانه الحكومة السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين، وتسهيل قدومهم لأداء مناسكهم بسهولة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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