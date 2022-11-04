السعودية: إلزامية استخدام جواز السفر المسجّل في منصة هيّا لجماهير المونديال

أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أنه على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبون في السفر لحضور مباريات بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر عبر منافذ المملكة الدولية إلزامية استخدام جواز السفر المسجّل في منصة هيّا للاستحصال على البطاقة الخاصة بالمونديال.

وأجابت المديرية على 25 سؤالاً من الأكثر شيوعاً حول السفر لحضور مونديال قطر، والعقبات التي قد تواجه المسافر وكيفية حل المشكلات، أهمها:

أين يمكنني شراء تذاكر مباريات كأس العالم؟

كيف يمكنني التقدم للحصول على بطاقة هيّا؟

هل يمكنني ادخال سيارتي عبر حدود قطر خلال بطولة كأس العالم؟

كيف يمكنني السفر من المملكة العربية السعودية إلى قطر؟

الأسئلة الشائعة حول السفر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل زيارة الرابط التالي: https://t.co/ayCU3rNIwK.

⁧#حاضرين⁩

⁧#الجوازات_السعودية pic.twitter.com/CVrPLkypjX — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 3, 2022

شراء التذاكر

يمكن شراء تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم، عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال توفرها.

بطاقة هيّا

تشترط اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ويستمر حتى 18 كانون الأول المقبل استصدار بطاقة هيّا التي تعد جواز مرور لدخول دولة قطر، والتي بدونها لا يمكن الولوج إلى الملاعب أو المشاركة في أي من الفعاليات المافقة للمونديال.

ويمكن تقديم طلب الحصول على بطاقة هيّا عبر الضغط هنا

ادخال السيارة

يمكن ادخال السيارات الخاصة إلى قطر من السعودية عن طريق منفذ سلوى البري شرط التقيّد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري.

السفر إلى قطر

برا، بحرا أو جوا. كل السبل متاحة للتنقل بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وستسخر شركات الطيران العاملة بين البلدين رحلات يومية مكثفة لضمان وصول جميع مشجعي المنتخبات المشاركة لحضور المباريات.

#حاضرين عشان ترتاح وتوصل بكل سهولة عبر المنافذ الجوية من السعودية إلى المونديال ?

تعرّف على تفاصيل وإجراءات السفر بحسب منطقة الانطلاق ✈️ pic.twitter.com/yyMqdnIJ0z — حاضرين (@HereForYou_SA) November 2, 2022