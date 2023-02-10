جمعت حملة إغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا في السعودية، أكثر من 181 مليون ريال فيما وصل فريق البحث والإنقاذ السعودي للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري زلزال تركيا.

فيديو | حملة المملكة الشعبية لإغاثة متضرري #زلزال_تركيا_وسوريا تجمع أكثر من 181 مليون ريال #الإخبارية pic.twitter.com/sPy73Osxby — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023

وصول الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي

كما وصلت أمس, الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية، وعلى متنها 98 طنًا من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيوائية وبطانيات وبسط بالإضافة إلى المواد الطبية، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا, وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- .

وتأتي هذه المساعدات تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن .

فيديو | لقطات لفريق البحث والإنقاذ السعودي قبل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في إغاثة متضرري #زلزال_تركيا_وسوريا#الإخبارية pic.twitter.com/dwZnK84wLm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة

وسبق أن وصلت إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية فجر أمس الطائرة الإغاثية السعودية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتقل الطائرة فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة من عدة وزارات وجهات سعودية وفرق تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .

يذكر أن هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المتضررة والمنكوبة في مختلف أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.