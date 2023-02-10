سامر باطر by سامر باطر

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السعودية، فرق إغاثة و أكثر من 181 مليون ريال في حملة إغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

جمعت حملة إغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا في سعودية، أكثر من 181 مليون ريال فيما وصل فريق البحث والإنقاذ السعودي للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري زلزال تركيا.
سامر باطر by سامر باطر
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جمعت حملة إغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا في السعودية، أكثر من 181 مليون ريال فيما وصل فريق البحث والإنقاذ السعودي للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري زلزال تركيا.

وصول الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي

كما وصلت أمس, الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية، وعلى متنها 98 طنًا من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيوائية وبطانيات وبسط بالإضافة إلى المواد الطبية، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا, وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- .
وتأتي هذه المساعدات تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن .

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي إلى مطار أضنة

وسبق أن وصلت إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية فجر أمس الطائرة الإغاثية السعودية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتقل الطائرة فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة من عدة وزارات وجهات سعودية وفرق تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .
يذكر أن هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المتضررة والمنكوبة في مختلف أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...