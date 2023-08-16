السعودية.. إعدام مواطن قتل زوجته غدراً

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، حُكم الإعدام حداً بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، بعدما أقدم على قتل زوجته.

وأكدت الوزارة أن المواطن مشعل بن محمد بن حامد الغامدي، أقدم على قتل زوجته روان بنت عبدالله بن أحمد الغامدي، باستدراجها إلى مكان غير مأهول بالسكان وضربها بحجر على رأسها ودهسها بالسيارة؛ ما أدى إلى وفاتها، فضلاً عن تعاطيه الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدرة.

وأضافت أن الجهات الأمنية السعودية ألقت القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، مؤكدة أنه بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وقالت “لأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلةً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدة حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

وحذرت وزارة الداخلية كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره؛ مؤكدةً في الوقت ذاته حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل.