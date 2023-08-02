السعودية: إعدام مواطن قتل أخيه وهو نائم

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام حداً في مواطن قتل أخيه طعناً وهو نائم في وقت سابق بمنطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان “قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

وأوضحت “أقدم طلال بن سعود بن سبيل العوفي -سعودي الجنسية- على قـتل أخيه إبراهيم، وذلك بطعنه بسكين في صدره وهو نائم مما أدى إلى وفاته”.

وأضافت “وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليـه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.

وأكدت أنه “تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني طلال بن سعود بن سبيل العوفي.. يوم الأربعاء بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ الموافق 2 / 8 / 2023م بمنطقة القصيم”.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة بالإضافة إلى تهريب المخدرات.