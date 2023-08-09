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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: إعدام مواطن اغتصب مجموعة نساء

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إعدام محمد بن عقيل بن عيسى القرني
نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل تعزيراً بحق محمد بن عقيل بن عيسى القرني

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حُكم القتل تعزيراً بمواطن سعودي خطف عدة نساء وذهب بهن إلى مكان منزو عن الأنظار ويتعذر به الغوث وفعل الفاحشة بهن بالقوة في المنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

وأوضحت “أقدم محمد بن عقيل بن عيسى القرني -سعودي الجنسية- على خطف عدة نساء والذهاب بهنَّ إلى مكان منزو عن الأنظار ويتعذر به الغوث وفعل الفاحشة بهنَّ بالقوة”.

وأضافت “بفضل من الله تمكَّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.

وأكدت أنه “تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني محمد بن عقيل بن عيسى القرني -سعودي الجنسية- يوم الثلاثاء بتاريخ 21 / 01 / 1445هـ الموافق 08 / 08 / 2023م، بالمنطقة الشرقية”.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة بالإضافة إلى تهريب المخدرات.

السعودية : إعدام مواطن تعزيراً بتهمة تعذيب وقتل زوجته
السعودية : إعدام مواطن تعزيراً بتهمة تعذيب وقتل زوجته
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