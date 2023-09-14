السعودية.. إعدام عسكريين بتهمة الخيانة

كشفت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من عناصرها لإدانتهما بالخيانة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن بيان لوزارة الدفاع أن حكم الإعدام نفذ بالمقدم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني، لأقدمهما بصفتهما العسكرية على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى.

وقال البيان “امتثالاً لما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه. ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية، والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق؛ فإن هذا الواجب يعظُم إذا كان الشخص حاملاً شرف الخدمة العسكرية.

وزارة الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة.https://t.co/dBMlDCArFN#واس_عام pic.twitter.com/huGo7KoFVF — واس العام (@SPAregions) September 14, 2023

وأضاف البيان أن البلوي والعزوني أقدما بصفتهما العسكرية على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما، أدين الأول بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية، في حين أسفر التحقيق مع الثاني عن إدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى والوطنية والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية.

وأضاف البيان أن المحكمة المختصة إدانتهما بما أُسند إليهما وأصدرت حكمهت عليهما بالقتل وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي.

وأشار البيان إلى أن حكم الإعدام نفذ صباح اليوم الخميس في قيادة منطقة الطائف.

ولفت البيان إلى أن وزارة الدفاع تؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين برّوا بقسمهم، وضحوا بدمائهم حفظاً لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرةً في الوقت ذاته هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.