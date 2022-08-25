السعودية: إطلاق خدمات تركيب شواحن السيارات الكهربائية

أعلنت الشركة «السعودية للكهرباء»، عن تدشين خدمات أنظمة شواحن المركبات الكهربائية، والبدء في استقبال الطلبات لتركيبها للمشتركين وذلك باختيار المقاولين المؤهلين من السعودية للكهرباء عبر بوابة شحن المركبات الكهربائية.

ويتم ربط الشواحن الكهربائية بشبكة التوزيع الكهربائي بعد التأكد من الامتثال للاشتراطات الفنية.

وذكرت الشركة في بيان لها، إن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على المساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030، والصديقة للبيئة ومع التطور المتسارع في مجال السيارات الكهربائية. وأوضحت الشركة، أن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الوقود، وتوفير موارد الطاقة والمحافظة على البيئة وتطبيقاً للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية والذي تم اعتماده عبر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

#السعودية_للكهرباء تطلق بوابة خدمة إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، وتبدأ في استقبال الطلبات لتركيب الشواحن للمشتركين، للمساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030. #بوابة_شحن_المركبات_الكهربائيةhttps://t.co/a1by0aHuk8 pic.twitter.com/CTURyVtFN4 — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) August 23, 2022