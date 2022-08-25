سامر باطر by سامر باطر

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السعودية: إطلاق خدمات تركيب شواحن السيارات الكهربائية

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت الشركة «السعودية للكهرباء»، عن تدشين خدمات أنظمة شواحن المركبات الكهربائية، والبدء في استقبال الطلبات لتركيبها للمشتركين وذلك باختيار المقاولين المؤهلين من السعودية للكهرباء عبر بوابة شحن المركبات الكهربائية.

ويتم ربط الشواحن الكهربائية بشبكة التوزيع الكهربائي بعد التأكد من الامتثال للاشتراطات الفنية.

وذكرت الشركة في بيان لها، إن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على المساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030، والصديقة للبيئة ومع التطور المتسارع في مجال السيارات الكهربائية. وأوضحت الشركة، أن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الوقود، وتوفير موارد الطاقة والمحافظة على البيئة وتطبيقاً للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية والذي تم اعتماده عبر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...