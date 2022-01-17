السعودية: إطلاق الأعمال الإنشائية في محطة الرايس لتحلية المياه تعمل على الطاقة المتجددة

منحت الشركة السعودية لشراكات المياه التحالف (كونسورتيوم) عقد بناء وملكية وتشغيل بامتياز لمدة 25 عام. وستبلغ قدرة المحطة الإنتاجية 450 ألف متر مكعب يوميًا مع مرافق تخزين للاحتفاظ بسعة تكفي لتشغيل المحطة لمدة يومي عمل كاملين. سيتم تغذية المحطة بالكهرباء من محطة شمسية كهروضوئية تابعة للموقع، مما سيلعب دوراً رئيسياً في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويقدر أن يبلغ متوسط الانبعاثات 220 ألف طن في اليوم.

يطمح المشروع للمساهمة بنحو 400 مليون دولار (1.5 مليار ريال سعودي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويتوقع أن يوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيشكل المواطنون السعوديون نسبة 40٪ منها خلال مرحلة البناء على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصبح 50% خلال خمس سنوات من التشغيل التجاري و70% خلال المرحلة المتبقية.

في هذه المناسبة، قال خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه: “إن ضمان التنمية المستدامة للمرافق السعودية ضروري لتحقيق رؤية 2030، ولمواكبة التزامنا بخفض الانبعاثات والحياد الكربوني بحلول العام 2060. سيتيح المشروع الفرصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب لاحتضان التحول نحو الطاقة المتجددة، وسيساهم في خلق فرص عمل للشباب داخل المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتوازنة”.

من جانبه، قال تركي الشهري، المدير التنفيذي لشركة إنجي في السعودية: “يعد وضع حجر الأساس اليوم لمحطة تحلية المياه “الرايس” نجاحًا ملحوظًا لشركة إنجي في السعودية، لا سيما أنه يعد مشروع فريد من نوعه في المملكة الذي يوفر نموذجًا مميزًا لشراكة القطاع الخاص مع الحكومة من أجل تحقيق أهداف الحياد الكربوني، والانتقال إلى اقتصاد دائري خالٍ من الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم المشروع في جذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد ويخلق مئات فرص العمل للمجتمع المحلي ويعزز الأمن المائي في المنطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. “

بدوره، قال إريك ماكا، الرئيس التنفيذي للعمليات في إنجي السعودية: “تعتمد محطة “الرايس” لتحلية مياه البحر على تقنية التناضح ويتم تغذيتها من محطة شمسية كهروضوئية. ستوفر المحطة 450 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًا. على الرغم من الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كوفيد-19، إلا أن المشروع استمر بنجاح، ويسعدنا أن نبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع اليوم. سيساعد المشروع عند اكتماله على تلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في السعودية “.