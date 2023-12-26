السعودية: إخفاء السجائر ومنتجات التبغ ومساحة 100 متر مربع ضمن شروط الترخيص

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان عبر منصة “إكس عن شروط بيع منتجات التبغ في التموينات والأسواق المركزية في المملكة العربية السعودية، وجاء بين الاشتراطات جعل منتجات التبغ غير مرئية لمرتادي المتاجر التي لا يجب أن تقل مساحتها عن 100 متر مربع.

وفي أغسطس الماضي كشفت الصحيفة الرسمية عن تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ والرسم 100%، وتضمنت تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقاً للفئات على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5.000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.

حماية لأبنائنا ورعاية لمجتمعنا، تعرف على أبرز اشتراطات بيع منتجات التبغ في التموينات والأسواق المركزية pic.twitter.com/86s3hct2sq — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) December 25, 2023