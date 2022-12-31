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السعودية: إحباط محاولتي تهريب نحو 3 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون

أعلنت السعودية إحباط محاولتي تهريب نحو 3 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون عبر منفذين حدوديين مع كل من عُمان والأردن.
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أعلنت السعودية إحباط محاولتي تهريب نحو 3 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون عبر منفذين حدوديين مع كل من عُمان والأردن.

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إرساليات واردة

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنها:

  • أحبطت محاولتي التهريب بعد العثور على كميات مُخبأة في إرساليات واردة إلى المملكة
  • أحبطت محاولة تهريب مليونين و920 ألف حبة كبتاغون في منفذ الربع الخالي البري مع عُمان، عُثر عليها داخل تجاويف كابلات كهربائية
  • تمكنت كذلك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 24 ألفا و400 حبة كبتاغون عند منفذ الحديثة البري مع الأردن، كانت مُخبأة داخل عمود الدوران لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ

تنسيق

وبيّنت الهيئة، أنه بعد عمليات الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبل هذه المواد داخل المملكة.

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