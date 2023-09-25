أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية تعمل على مشروع بناء أول محطة نووية للطاقة السلمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الطاقة، على هامش فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية فيينا، والتي أعلن فيها دعم السعودية لمبادرة أشعة الأمل بمبلغ 2.5 مليون دولار، و تضم مبادرة أشعة الأمل مشاريع قائمة على مراعاة الاستدامة تهدف إلى تعزيز التشريعات والبنى الأساسية اللازمة للأمان الإشعاعي، وتوفر أنشطة مراقبة الجودة.

وقال الأمير : نؤمن بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، لذلك نعمل في المملكة على بناء أول محطة نووية للطاقة السلمية،في أمن الطاقة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.

وأبدى تطلع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتابع وزير الطاقة: “المملكة ستواصل تعزيز دور المرأة في مجال التقنية النووية، ونعمل على تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي مع الوكالة لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية”.

ولفت إلى أن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.

وهنأ الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، الذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاونٍ من دولٍ أخرى، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافداً أساساً يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في العديد من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزاً مرجعياً للأمن النووي.

فيديو | وزير الطاقة: المملكة ستواصل تعزيز دور المرأة في مجال التقنية النووية#الإخبارية pic.twitter.com/4GRtM4KAqD — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 25, 2023