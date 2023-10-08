كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه في الأشهر القادمة سيتم إطلاق أول قطار هيدروجين في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيبدأ من السعودية.

وأكد الوزير، أن مدينة الرياض تشهد تحولا جدِّيا وكبيرا، وهو انعكاس للتغيير الذي يتم العمل عليه في كل ركن من أركان المملكة، و إن العاصمة الرياض الآن تتحول إلى رياض طموحة أكثر جاذبية وشبابا وعزيمة، لتصبح مدينة للأمل والفرح، ومدينة للمستقبل.

كما تخطط السعودية لاستغلال موارد الطاقة المتجددة لديها، على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لزيادة التحول في مزيج الطاقة بالمملكة، وفقاً لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

جاء ذلك خلال مخاطبته (الأحد)، انطلاق فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، الذي تنظمه المملكة بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.



وأبان أن المخاطر التي تحيق بالمناخ كبيرة إلا أن طموحنا أكبر، وما نقوم به من نواح عملية وشمولية هو أمر ضروري لإحداث التحول الإيجابي.

وأضاف أن المملكة “قادرة على تصدير هذه الطاقة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والهيدروجين النظيف، وأن ننتج ونصدّر الكهرباء من موارد طاقة متجددة”.

الوزير السعودي أشار إلى أن “العالم سيحتاج إلى كل هذه الموارد من الطاقة، وعلى المدى الطويل؛ فإن خريطة من الذي سينتج النفط ستتغير.

هناك مناطق ودول في العالم ستحاول أن تستفيد من مواردها، وبالتالي؛ في مرحلة ما سنجد أن إنتاجها من النفط سيقل، بينما سيكون لدى دول أخرى قدرة على الإنتاج لسنوات في المستقبل”.

وقال: “هناك سبب وجيه لنا لمواصلة إنتاج النفط والغاز، وكذلك أيضاً كما قلنا على الرغم من أن حصة النفط والغاز في مزيج الطاقة ربما قد تقل؛ ولكن ذلك في إطار منظومة متكاملة من الطاقة وصولاً إلى عام 2050″، مشدداً على أن “الأمر الأهم هو الاستخدام الأمثل، وكيفية الوصول إليه، ومن أين ستأتي هذه الموارد”.

وأضاف: لدينا في المملكة نماذج متميزة من الشباب أتشرف بهم، “وهم لا يعملون معي.. إنما أنا من يعمل معهم” وأنا على ثقة أن هذه النماذج لديها الكثير مما ستقدمه لكم خلال أيام هذا الأسبوع لذا احرصوا على التحدث إليهم والاستماع للطموحات التي سيحدثونكم عنها.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن الأسبوع القادم سيشهد بدء تجربة قطار يعمل بالهيدروجين في المملكة، وفي الأشهر القادمة سيكون لدينا أول قطار هيدروجين في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، أنه يجب علينا أن نعمل بسرعة على بناء أنظمة متوائمة للمستقبل، وقابلة للتأقلم، ولتحقيق ذلك يجب أن تكون لدينا طاقة مستدامة ومتجددة، مشدداً على ضرورة أن نعمل جميعا على أن نتماشى مع احتياجات الطاقات السكانية لدينا وأن نقدم كافة المناحي التي يمكن أن تخدم أكثر من 800 مليون شخص.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنهم يدعمون كافة الأنشطة المناخية والتغيير المناخي، مبينا أن المحادثات التي ستتم خلال هذا الأسبوع تعتبر تغييرا نوعيا يصب في جانب التركيز على الإنتاجية والتحول من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد أهمية تحمل المسؤولية فيما يتصل بالتعاون في مجال التغيير المناخي، وتغيير خطط العمل وخارطة الطريق المشتركة بين الدول والأقاليم المختلفة.

ويهدف أسبوع المناخ الذي سيستمر حتى 12 أكتوبر الجاري؛ إلى مناقشة التعقيدات، والتحديات، والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء جماعياً بحيث يمكن أخذها بالاعتبار ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيُقام في شهر نوفمبر.

ويتضمن جدول أعمال الأسبوع نقاشات مهمة حول التغير المناخي تجمع صنّاع السياسات، والممارسين، ومؤسسات الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن مختلف مناطق دول العالم.

ويأتي أسبوع المناخ قبل مناقشات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، ما يضفي أهمية أكبر على هذا الحدث الإقليمي، كما يقدم هذا الأسبوع فرصة مهمة للمملكة، كونها الدولة المستضيفة، لإظهار التزامها وجهودها في التصدي للتغير المناخي من خلال المشاريع والابتكارات المُتوقع إعلانها.

سمو #وزير_الطاقة يفتتح أعمال #أسبوع_المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.



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