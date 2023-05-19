السعودية: شراكة لإنشاء أول صندوق استثماري في قطاع الأفلام

وقع الصندوق الثقافي؛ أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية لوزارة الثقافة السعودية، أمس الخميس، في مدينة كان الفرنسية اتفاقية من حيث المبدأ مع شركتي “ميفيك كابيتال” و”رؤى ميديا فينتشرز” لإنشاء أول صندوق استثماري في قطاع الأفلام بقيمة 375 مليون ريال (100 ألف دولار).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الصندوق الثقافي سيسهم كمستثمر رئيسي بنسبة 40 بالمئة من قيمة الصندوق الاستثماري في قطاع الأفلام في المملكة، بهدف الاستثمار في الشركات والمشاريع في قطاع الأفلام أو توفير التمويل اللازم لها، وبناء شبكة من المرشدين ورواد الأعمال وخبراء التوزيع لدعم الشركات، والتأكد من إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية في القطاع بأفضل الممارسات.

وجاء ذلك برعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي.

ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الصندوق الثقافي في مهرجان كان السينمائي من الفترة 16 وحتى 27 مايو/أيار ضمن الجناح السعودي الذي يضم جميع الجهات في منظومة الأفلام السعودية، بقيادة هيئة الأفلام في وزارة الثقافة.

ويشهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76 حضوراً سعودياً بارزاً من خلال إطلاقات لبرامج نوعية ضمن الدورة الحالية للمهرجان, وكان أول الإطلاقات من الصندوق الثقافي أمس الأول لبرنامج الاستثمار في قطاع الأفلام بقيمة تبلغ 300 مليون ريال، ضمن مبادرة تمويل قطاع الأفلام، ويستهدف تحفيز الاستثمار في مشاريع إنتاج وتوزيع الأفلام في المملكة، من خلال دعوة مديري الصناديق المحليين والدوليين للإسهام في جهود الصندوق والاستثمار في قطاع الأفلام لدعم إطلاق مشاريع تثري المشهد الثقافي وتخلق بيئة جاذبة لصنّاع الأفلام المحليين والأجانب، وتسهم بصورة فاعلة في دعم مشاريع إنتاج وتوزيع الأفلام في المملكة، وتطوير البنية التحتية للقطاع.