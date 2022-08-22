السعودية أول دولة في العالم توافق على اندماج مايكروسوفت وأكتيفيجن بليزارد

أصبحت المملكة العربية السعودية الآن أول دولة في العالم تعترف وتوافق على الاندماج المرتقب بين “مايكروسوفت” و “أكتيفيجن بليزارد”. فقد أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية عن موافقتها على الاستحواذ ، مما سمح للمضي قدمًا بالصفقة، على الأقل في المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها على “تويتر“: تعلن الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها من اتمام عملية التركز الإقتصادي بين مايكروسوفت كوربوريشن وأكتيفيجن بليزارد إنك”.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت عن توصلها إلى اتفاق تستحوذ بموجبه على أكتفيجن بليزارد في أكبر صفقة بتاريخ الشركات التقنية وبمبلغ يصل إلى نحو 69 مليار دولار. وحتى تكتمل الصفقة، يجب أن تحصل مايكروسوفت على موافقة العديد من الدول الكبيرة حول العالم التي تُمارس فيها أنشطتها التجارية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكتمل الصفقة في وقت ما هذا الشهر، حتى في الولايات المتحدة، حيث تتم حالياً مراجعة الاندماج من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.