أكدت وزارة الطاقة السعودية على لسان وزيرها أن القرارات التي يتم اتخاذها تصدر بناء على مصلحة المملكة أولا .

جاء ذلك في مقتطفات نشرتها قناة “فوكس نيوز” الأمريكية للقاء مسجل مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والذي يأتي ضمن سلسلة من لقاءات “القناة” لوزراء سعوديين ضمن الحلقة الكبرى لمقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي ستذاع اليوم الأربعاء .

وقال الأمير : هذه مشكلة لديكم وهناك شيء اسمه السعودية أولا، وذلك في رد على سؤال المذيع، عن خفض إنتاج النفط وكيف يؤثر ذلك.. ولماذا اتخذت المملكة قرارات كهذه ؟

وأضاف : يجب عليك أن تنظر إلى العناصر، لأن نسبة كبيرة مما يحدث من أزمة أسواق البنزين لديكم أو في سوق الديزل وأكثر من ذلك هو بسبب فقدان الاستثمار ونقص القدرة التكريرية، و النقص في البنية التحتية.

و أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز، على أن هناك شيئا يدعى السعودية أولا، والقرارات ستبنى على مصلحة المملكة .

يذكر أن قناة “فوكس نيوز” التي نشرت مقتطفات من لقاء الوزير، أعلنت قبل أيام عن إجراء مقابلة حصرية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ستذاع في الـ20 من سبتمبر الجاري، في لقاء هو الأول لولي العهد مع شبكة إخبارية أمريكية، منذ 2019.

وسيغطي الحوار الذي سيجريه الإعلامي الأمريكي بريت باير، ومن المقرر إذاعته مسجلا، عددا من المواضيع حول مستقبل المملكة، كما سيجري الإعلامي الأمريكي مقابلات مع مسؤولين سعوديين، منهم ووزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم؛ ووزير السياحة أحمد الخطيب؛ والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.