السعودية أكثر من 24 ألف وحدة سكنية باتفاقيات مع شركات صينية كبرى

وقعت الشركة الوطنية لخدمات الاسكان – NHC – اتفاقيات بـ 8.7 مليار ريال لخمسة مشاريع مع المكتب السابع الصيني لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بحسب بيان صحفي. واختتم وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، شهدت توقيع الشركة الوطنية للإسكان (NHC) حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية مع كبرى الشركات الصينية المتخصصة في مجال البناء والتشييد، مما يمثل انطلاقة قوية لتنفيذ مشاريع سكنية ضخمة في المملكة. الزيارة تُوِّجت بتوقيع اتفاقيتين إطاريتين لتنفيذ أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، لتشكل نقلة نوعية في مسار التعاون السعودي – الصيني، وذلك ضمن خطة طموحة لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية سعودية – صينية بحلول عام 2030. وتصدرت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية إطارية مع المكتب السابع للبناء الصيني للهندسة العامة، لتنفيذ 20,000 وحدة سكنية بقيمة مالية ضخمة بلغت 8.70 مليارات ريال سعودي.

وأكد الحقيل أن هذا الإنجاز يمثل أبرز مخرجات الزيارة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تجسد مرحلة تنفيذية متقدمة، وتنقل الشراكة من مرحلة التعاون الفني إلى مرحلة البناء الفعلي وتشييد المشروعات الميدانية. وشدد معاليه على أن هذه الخطوة أساسية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في “رؤية السعودية 2030″، الهادفة إلى رفع نسبة التملّك السكني إلى 70%. ولم تقتصر الاتفاقيات على البناء فحسب، بل شملت جوانب استراتيجية هامة لدعم سلاسل الإمداد والتوريد وتوطين صناعات البناء والتشييد داخل المملكة، عبر مبادرات رقمية تدعمها منصة SupplyPro التابعة لـ NHC، بهدف تعزيز المحتوى المحلي وخلق فرص استثمارية وصناعية نوعية. كما شملت الزيارة لقاءات مع قيادات شركات عالمية مثل Power China وMCC وCMEC، لمتابعة الإنجازات القائمة وتحفيزهم للمشاركة في برنامج شراكة لبناء 20,000 وحدة سكنية إضافية، بالإضافة إلى مناقشة نماذج التمويل المبتكرة (EPC+F) التي تربط التمويل بالتنفيذ، لتسريع وتيرة البناء وتحسين جودة المشاريع السكنية. وتُرسخ هذه الشراكات الدولية الضخمة التزام المملكة بتوسيع آفاق التعاون لتسريع مسيرة التنمية العمرانية، ومواكبة النمو المتسارع لمدنها ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.