قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن المملكة تمتلك ثاني أقل نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة العشرين “G20”.





وأشار الفالح إلى أن المملكة من أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة دول العشرين، لافتًا إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار المحلي والعالمي العام الماضي إلى أكثر من 30%.





وذكر أن سوق رأس المال “تداول” حقق قفزة كبيرة من المركز 25 في عام 2016 إلى كونه واحدًا من أفضل 10 أسواق في العالم حاليًا.

جاء ذلك خلال فعليات منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي الذي انطلق يوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وعقد منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية، بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية وإيطاليا.

فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: المملكة تمتلك ثاني أقل نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في G20#الإخبارية pic.twitter.com/UfgRXB3k53 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2023







